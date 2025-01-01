Пермяки выбрали кличку для белого медвежонка Участие в голосовании приняли более 16 тысяч человек Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Жители Прикамья выбрали кличку для белого медвежонка из Пермского зоопарка. Голосование за лучший вариант проводилось ВКонтакте и Телеграме. По словам губернатора Дмитрия Махонина, участие приняли более 16 тыс. человек.

«Вместе с жителями Прикамья выбрали имя маленькой белой медведице. Её будут звать Парма — именно за этот вариант проголосовало больше всего человек ВКонтакте в Телеграме», — написал он в своём telegram-канале.

Медвежонок у белых медведей Милы и Сэрику родился в феврале. В зоопарке отметили, что это очень редкое событие. Позже пермякам предложили выбрать имя для животного. Среди предложенных в комментариях к посту вариантов были выбраны только 10, из которых и нужно было определить лучший. В число финалистов вошли Кама, Парма, СэМи, Пероша, Астра, Мирика, Урса, Снежка, Я’Миня и Аврора.

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