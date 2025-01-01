Составлен топ-10 кличек для маленькой белой медведицы из Пермского зоопарка Имя выберут голосованием Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке составили топ-10 кличек для маленькой белой медведицы. Имена предлагали посетители официальной страницы учреждения в группе ВКонтакте.

В число финалистов вошли следующие клички: Кама, Парма, СэМи (производное от кличек родителей — Сэрику и Милы), Пероша (производное от «Пермь» и «Ош» — медведь по коми-пермяцки), Астра, Мирика (производное от Милы, Сэрику и Камы), Урса (что на латыни означает «медведица»), Снежка, Я’Миня (покровительница семейной жизни, положившая начало жизни на земле в мифологии ненцев), Аврора.

Следующим этапом выбора имени станет голосование. «О том, как и где оно пройдёт, расскажем совсем скоро», — сообщили в зоопарке.

Медвежонок у белых медведей Милы и Сэрику родился в феврале. В зоопарке отметили, что это очень редкое событие. «Пока доступ к вольеру Милы и её малышки ограничен для посетителей, чтобы не тревожить кормящую маму и не напугать юную хищницу. Но как только мать и дитя перестанут остро реагировать на посторонних и начнут проводить больше времени на свежем воздухе, вы сможете их увидеть», — добавили в пресс-службе зоопарка.

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