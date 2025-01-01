Пермяки могут выбрать имя недавно родившемуся белому медвежонку В зоопарке поделились видеозаписью с медведями Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Пермский зоопарк" ВКонтакте

Пермский зоопарк опубликовал видео с недавно родившимся белым медвежонком и предложил подписчикам выбрать ему имя. Публикация появилась в официальной группе учреждения ВКонтакте.

Пермяки могут оставить свои предложения в комментариях к посту до 18 марта. Из всех вариантов только 10, набравшие наибольшее количество «лайков», пройдут в финал. Затем зоопарк проведёт голосование, по результатам которого будет выбрана кличка. Под постом можно оставить не более одного варианта, мужские имена к участию не будут допущены.

«Пока доступ к вольеру Милы и её малышки ограничен для посетителей, чтобы не тревожить кормящую маму и не напугать юную хищницу. Но как только мать и дитя перестанут остро реагировать на посторонних и начнут проводить больше времени на свежем воздухе, вы сможете их увидеть», — добавили в пресс-службе зоопарка.

Медвежонок у белых медведей Милы и Сэрику родился в феврале. В зоопарке отметили, что это очень редкое событие. Зоологи наблюдают за хищником с помощью камер круглосуточного наблюдения, чтобы не дать медведям поводов для беспокойства.

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