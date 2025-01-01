В Прикамье начался суд над местным жителем, сломавшим женщине позвоночник из-за её собак Пострадавшая зашла в магазин с четвероногими без намордников Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В мировом суде Чусовского муниципального округа начался процесс по уголовному делу в отношении местного жителя, который жестоко избил 28-летнюю женщину. Видео инцидента получило широкую огласку в интернете.

Следствием установлено, что в ночь на 2 января 2024 года, в результате ссоры из-за выгула собак без намордников, мужчина нанёс потерпевшей множество ударов руками и ногами по голове и туловищу.

В момент правонарушения обвиняемый был пьян. Его действия квалифицированы как умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести (согласно ч. 1 ст. 112 УК РФ), сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее о конфликте сообщали полицейские. По их информации, пострадавшая, гуляя с собаками, зашла в магазин. Один из находившихся там покупателей возмутился отсутствием намордников у животных. Словесная перепалка переросла в физическую конфронтацию, в результате которой женщина была облита пивом, сбита с ног и избита. Всё попало на камеры видеонаблюдения. Остановить избиение смогли охранники магазина. Прибывшие медики доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где у неё были выявлены перелом позвоночника и черепно-мозговая травма.

Обвиняемый не признал вину и не выразил сожаления о случившемся.

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