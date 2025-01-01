Житель Прикамья сломал девушке позвоночник за то, что её собаки гуляли без намордников Обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователи чусовского отдела МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 112 УК РФ, а именно в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

В январе прошлого года в дежурную часть полиции поступил сигнал из больницы о госпитализации 29-летней женщины с травмами от побоев.

Выяснилось, что пострадавшая, гуляя с собаками, зашла в магазин. Один из находившихся там покупателей возмутился отсутствием намордников у животных. Словесная перепалка переросла в физическую конфронтацию, в результате которой женщина была облита пивом, сбита с ног и избита. Всё попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что собаки наблюдали за нападением на хозяйку, но не вмешались в драку.

Остановить избиение смогли охранники магазина. Прибывшие медики доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где у неё были выявлены перелом позвоночника и черепно-мозговая травма.

Обвиняемый не признал вину и не выразил сожаления о случившемся. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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