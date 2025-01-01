Из жизни ушёл руководитель Ассоциации молочников Пермского края Николаю Капустину было 68 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края 28 марта сообщило о смерти Николая Павловича Капустина, руководившего региональной Ассоциацией молочников с 2015 по 2025 год.

«На 69 году жизни скончался руководитель Ассоциации молочников "Молпермь", руководивший в период с 2015 по 2025 год, Николай Павлович Капустин. Выражаем своё глубочайшее соболезнование родным, близким и коллегам. Для всех это невосполнимая утрата», — говорится в публикации.

Николай Капустин родился 26 ноября 1956 года, в 1979 году окончил зоотехнический факультет Пермского СХИ. Работал в Пермском межрайонном племобъединении, региональном министерстве сельского хозяйства. В период с 2007 по 2012 годы занимал должности директора по производству и директора по развитию в ООО «Управляющая компания «Ашатли», в 2012-2013 годах был генеральным директором организации, затем возглавил ОАО «Пермский свинокомплекс».

Прощание с Николаем Павловичем состоится в 11:0029 марта в Пермском НИИ сельского хозяйства (с. Лобаново, ул. Культуры, 12). Отпевание пройдёт в храме в с. Лобаново в 13:00.

В начале марта сообщалось, что вместо Николая Капустина руководителем АМ «Молпермь» назначен бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов. По информации СМИ, прежний руководитель уволился по состоянию здоровья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.