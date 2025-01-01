Экс-министр Прикамья стал руководителем Ассоциации молочников региона Иван Огородов сменил Николая Капустина Поделиться Твитнуть

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов

Константин Долгановский

Бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, который возглавлял это ведомство с 2013 по 2017 год, избрали руководителем Ассоциации молочников Прикамья.

Данные о его новом статусе появились в «СПАРК-Интерфакс». Ранее пост главы Ассоциации молочников занимал другой экс-чиновник минсельхоза региона — Николай Капустин. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Источники издания утверждают, что Капустин уволился по состоянию здоровья.

Напомним, Иван Огородов стал и.о. министра сельского хозяйства Пермского края в 2013 году, а позднее избавился от приставки "и.о.". В 2017 году министр ушёл в отставку — чиновник стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере при выделении средств птицефабрике «Менделеевская». В начале 2018 года дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Осенью 2023 года сообщалось, что на трассе Нестюково—Верхние Муллы Огородов насмерть сбил пешехода.

В данный момент Огородов также возглавляет Пермский НИИ сельского хозяйства.

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