Экс-министр Прикамья стал руководителем Ассоциации молочников региона
Иван Огородов сменил Николая Капустина
Бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, который возглавлял это ведомство с 2013 по 2017 год, избрали руководителем Ассоциации молочников Прикамья.
Данные о его новом статусе появились в «СПАРК-Интерфакс». Ранее пост главы Ассоциации молочников занимал другой экс-чиновник минсельхоза региона — Николай Капустин. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Источники издания утверждают, что Капустин уволился по состоянию здоровья.
Напомним, Иван Огородов стал и.о. министра сельского хозяйства Пермского края в 2013 году, а позднее избавился от приставки "и.о.". В 2017 году министр ушёл в отставку — чиновник стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере при выделении средств птицефабрике «Менделеевская». В начале 2018 года дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.
Осенью 2023 года сообщалось, что на трассе Нестюково—Верхние Муллы Огородов насмерть сбил пешехода.
В данный момент Огородов также возглавляет Пермский НИИ сельского хозяйства.
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