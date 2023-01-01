Бывший министр Пермского края насмерть сбил пешехода ДТП произошло на трассе «Нестюково – Верхние Муллы» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов на трассе «Нестюково — Верхние Муллы» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, дорожно-транспортное происшествие случилось ещё 16 сентября. Министр на белом УАЗ Патриоте с прицепом, гружёным мешками с песком, сбил мужчина, который якобы шёл в сторону Нестюково навстречу движению и был одет в светоотражающий жилет. УАЗ при этом двигался со скоростью 70-80 км/ч.

26 сентября на дороге был проведён следственный эксперимент. Для этого полиция перекрыла участок трасы на один час.

Сам Иван Огородов сообщил изданию, что не готов общаться с журналистами, так как идёт следствие, но отметил: «Мы с родственниками погибшего всё обсудили, никаких вопросов нет».

Иван Огородов стал исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Пермского края в 2013 году, позднее — избавился от приставки и.о. В 2017 году Иван Огородов ушёл в отставку — чиновник стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере при выделении средств птицефабрике «Менделеевская». В начале 2018 года оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

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