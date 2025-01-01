В апреле частично ограничат проезд от площади Гайдара до вокзала Пермь II Здесь будут вести переустройство инженерных сетей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми с 1 апреля по 15 мая введут ограничение движения для всех видов транспорта по ул. Ленина от пл. Гайдара до вокзала Пермь II. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса.

В документе указано, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ по переустройству инженерных коммуникаций. Как указано на схеме, движение будет сужено до двух полос. Две полосы по направлению к вокзалу будут закрыты, движение в обе стороны будет организовано по направлению от вокзала.

Работы организует АО «Уралмостострой» в рамках первого этапа строительства третьего моста через Каму. Подрядчик построит транспортную развязку на площади Гайдара с устройством кольцевого пересечения со светофорным регулированием. Работы планируется завершить летом 2025 года.

Ранее также сообщалось, что в текущем году на участке от пл. Гайдара до здания вокзала запланирована реконструкция участка ул. Ленина протяжённостью 500 м. Подрядчиком выступит компания «АБЗ № 1».

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