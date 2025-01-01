В Перми отремонтируют дорогу до железнодорожного вокзала Работы начнутся в 2025 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Дзержинском районе Перми в текущем году начнётся ремонт ул. Ленина. Работы будут вести на участке между площадью Гайдара и железнодорожным вокзалом Пермь II.

Подрядчиком выступит компания «АБЗ № 1». На участке протяжённостью 500 метров организация с соблюдением современных стандартов должна обновить проезжую часть, восстановить тротуары и верхнее строение колодцев, нанести новую дорожную разметку.

В министерстве транспорта Прикамья подчёркивают, что «эта дорога играет ключевую роль и обеспечивает удобный подъезд к вокзалу, который ежедневно принимает тысячи пассажиров».

Добавим также, что в Пермском крае при федеральной поддержке в 2024 году завершились работы на нескольких ключевых объектах. Открылось движение на первом этапе трассы ТР-53, третьем этапе дороги по ул. Строителей и путепроводе на шоссе Космонавтов, проведены работы по капитальному ремонту 15 мостовых сооружений.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни», преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в 2025 году планируется возвести и обновить более 60 объектов.

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