Власти изымают земельные участки для строительства развязки на площади Гайдара Реконструкцию площади планируется завершить летом нынешнего года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который должен быть принят на ближайшем пленарном заседании Законодательного собрания региона, предусмотрено увеличение на 500 млн руб. в 2025 году финансирования по объекту «Мостовой переход через р. Кама с подходами».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, средства предназначены для оформления права собственности Пермского края и права постоянного (бессрочного) пользования Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края на земельные участки общей площадью 28 668 м2.

По данным «Коммерсанта-Прикамье», речь идёт о 17 участках, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Машиностроительного завода им. Дзержинского, а также «Порта Пермь».

Напомним: согласно опубликованному на сайте краевого правительства проекту Адресной инвестиционной программы до 2030 года, стоимость строительства моста в текущих ценах составит 77,5 млрд руб.

Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции. Проектом предусмотрено строительство тоннеля и транспортной двухуровневой развязки на пересечении улиц Докучаева и Якутской с Дорогой дружбы, а также модернизация площади Гайдара.

В апреле АО «Уралмостострой» приступило к выполнению первого этапа работ. Подрядчик построит транспортную развязку на площади Гайдара с устройством кольцевого пересечения со светофорным регулированием. Работы должны завершиться летом 2025 года.

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