Госэкспертиза одобрила второй этап развития «Губахи» в Прикамье К строительству гостиницы приступят в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвестору развития спортивно-туристического комплекса «Губаха» удалось получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию второго этапа. Он включает в себя строительство гостиницы, спа-центра и КПП. Как указано на сайте ЕГРЗ, дата заключения — 25 марта.

Проект был разработан пермскими компаниями ООО «Профпроект» и ООО «Атри». Реализацией занимается компания «Новая Губаха», созданная Корпорацией Туризм.РФ совместно с инвестором. На сайте корпорации указано, в ближайшее время планируется выбрать генерального подрядчика и начать подготовку стройплощадки под возведение трёхзвёздочной гостиницы на 104 номера.

В настоящее время на территории курорта в рамках проекта развития уже выполнены строительно-монтажные работы по присоединению объекта к сетям водо-, электро-, и газоснабжения. По информации краевого правительства, в марте «Новая Губаха» намерена приступить также к строительству канатной дороги.

В январе «Новый компаньон» писал, что второй этап реализации проекта получил отрицательное заключение. Одобрение на первый этап с возведением 20 коттеджей и обустройством инфраструктуры был одобрен госэкспертизой в декабре. Третьим этапом предусмотрено создание горнолыжной инфраструктуры с трассами различной сложности, учебным склоном и зоной для сноуборда. Строительство автодороги к курорту будет завершено в октябре 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.