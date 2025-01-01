Алёна Бронникова Второй этап проекта развития курорта «Губаха» в Пермском крае не прошёл экспертизу Он включает в себя строительство гостиницы, СПА и КПП Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Второй этап инвестиционного проекта по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха», 28 декабря получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Застройщиком является ООО «Новая Губаха». Проект был подготовлен пермской компанией ООО «Атри». По данным реестра, второй этап проекта включает в себя возведение гостиницы, СПА-комплекса и КПП.

В горнолыжном центре «Коммерсантъ-Прикамью» сообщили, отрицательное заключение госэкспертизы связано с техническим сбоем при выгрузке документации. В ближайшее время будет оформлена повторная выгрузка, положительное заключение планируется получить текущей зимой.

Реализация проекта по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» ведётся с 2022 года. Здесь планируют дополнительно построить два гостиничных корпуса, новые коттеджи, рестораны, кафе, банный комплекс, верёвочный парк и каток. Общая площадь обновлённого объекта составит около 180 га, все работы инвестор намерен завершить к 2027 году. Кроме того, в рамках модернизации будут построены ещё один кресельный подъёмник и самый длинный в России троллей до вершины горы Ладейной.

В конце декабря «Новый компаньон» писал, что Главгосэкспертиза России одобрила этапы строительства горнолыжной инфраструктуры и коттеджного посёлка в Губахе. Ожидается, что новые объекты и круглогодичный формат курорта увеличат количество посетителей до 450 тыс. человек в год. Первый этап строительства включает обустройство жилой зоны с возведением 20 коттеджей общей площадью порядка 5,9 тыс. кв. м. Третий — создание горнолыжной инфраструктуры с трассами различной сложности, учебным склоном и зоной для сноуборда. Длина канатной дороги составит 1,1 тыс. м с максимальным перепадом высот почти 200 м и пропускной способностью 1,3 тыс. чел./час.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.