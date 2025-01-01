Авиаперевозчик продлил субсидированные авиарейсы из Перми до конца лета Полётная программа продлена в пять городов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» продлила полёты по субсидируемым маршрутам из Перми в пять городов до конца августа. Данные отображены на сайте аэропорта Большое Савино.

Так, рейсы в Казань будут выполняться по средам в 22:20 и субботам в 01:05 с 2 апреля по 30 августа, время в пути — 1 час и 1 час 15 минут соответственно. В Нижневартовск — по средам в 20:40 и пятницам в 18:50 с 2 апреля по 29 августа, время в пути составит 2 часа. В эти же даты — в Усинск (по средам в 17:55 и пятницам в 14:50), время в пути — 1 час 25 минут и 1 час 50 минут.

Также с 4 апреля по 30 мая по пятницам (вылет в 07:50) и по понедельникам (вылет в 13:10) с 7 апреля по 28 августа продлены рейсы в Новый Уренгой, продолжительность перелёта — до 2 часов 40 минут. В Самару рейсы будут выполняться по пятницам (вылет в 14:05) с 4 апреля по 30 мая и по средам (вылет в 13:55) с 2 апреля по 27 августа, продолжительность — до 1 часа 20 минут.

Как писал ранее «Новый компаньон», в список субсидируемых маршрутов Росавиации вошли 13 направлений из Перми: Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минводы, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Самара, Сургут, Тюмень и Усинск. Позже также стало известно, что несмотря на отсутствие в списке Уфы, полёты в Башкирию из столицы Прикамья возобновятся. Их будет выполнять «ИжАвиа».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.