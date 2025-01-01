Утверждены субсидированные авиамаршруты из Перми В списке — 13 направлений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов для нескольких авиакомпаний, которые осуществляют рейсы из пермского аэропорта. Речь идёт о 13 направлениях: Казань, Самара, Нижневартовск, Новый Уренгой, Калининград, Волгоград, Когалым, Махачкала, Минводы, Новосибирск, Сургут, Тюмень и Усинск.

Авиаперевозки будут осуществлять компании «ЮВТ Аэро», «Икар», «Сибирь» и «Азимут».

Дешевле всего пермякам обойдутся билеты до Казани — 3315 руб. в один конец, а дороже всего придётся заплатить за рейс до Новосибирска — 10,3 тыс. руб.

Билеты по некоторым направлениям уже есть в продаже.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» организует субсидированные рейсы до Казани и Самары со 2 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря, а до Усинска - со 2 января по 31 декабря этого года. До Нижневартовска и Нового Уренгоя авиаперелёты будут осуществляться с 1 апреля по 31 октября.

Перевозить пермяков в Волгоград будет авиакомпания «Икар» — с 1 мая по 30 сентября, а в Калининград — с 1 января по 30 апреля и с 16 сентября по 31 декабря текущего года.

В Махачкалу и Минеральные Воды рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут». Что интересно, цена на билет до Махачкалы начинается от 3,4 тыс. руб., а до Минеральных Вод — от 7,1 тыс. руб.

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