Опубликовано постановление об увеличении высоты гостиницы на Советской в Перми Апарт-комплекс планируют завершить в 2025 году Поделиться Твитнуть

«Дом Третьяковой» после реставрации, 2023 год

Максим Артамонов

Правительство Пермского края опубликовало на сайте постановление от 17 марта о повышении высоты застройки на земельных участках по ул. Советской, 30а и 32 в Перми до девяти этажей. На данном участке возводится апарт-комплекс.

Ранее застройкой участков занималась «Камская долина». По ул. Советской, 30 компания построила ЖК «Симфония», на соседнем участке начала возводить здание гостиницы, в планы также вошла реконструкция исторического особняка «Дом Третьяковой» по ул. Советской, 32.

После банкротства комплекс объектов был выставлен на торги, и в 2020 году его приобрёл бизнесмен Борис Кардашов. Он получил в мэрии разрешение на восстановление исторического особняка и завершение строительства гостиницы, для чего комиссией по ПЗЗ было согласовано повышение высотности застройки с шести до девяти этажей.

Позже стало известно, что в недостроенном здании разместится апарт-комплекс Apart Perm City, объекты уже находятся в продаже. Здание готово и ожидает ввода в эксплуатацию во втором квартале.

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