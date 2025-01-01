В Пермском крае осудят мать троих детей, погибших в пожаре Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности направлено в суд Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Следственный отдел по Нытвенскому району СУ СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела против 26-летней местной жительницы, которой инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следствие выяснило, что ночью 21 октября 2024 года обвиняемая, находясь в квартире по ул. Северной пос. Уральский Нытвенского округа, прошла в кладовую с непогашенной сигаретой, обронив пепел на пол. Затем она ушла, оставив без присмотра своих сыновей 1, 3 и 5 лет.

Фото: МОО ТОС рп Уральский, официальная страница в ВК

Из-за серьезного нарушения правил пожарной безопасности, допущенного обвиняемой, в квартире начался пожар. Трое сыновей, оставшиеся без присмотра, погибли, их тела были найдены при тушении огня.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

«Новый компаньон» ранее писал об этом пожаре в пос. Уральский.

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