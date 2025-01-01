Жителя Пермского края оштрафовали на 450 тысяч за посты в соцсетях против власти Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность жителя Березников. Он публиковал в сети материалы, в которых усматривались признаки подстрекательства к насильственным действиям против представителей власти. По данному факту было инициировано уголовное преследование. Об этом сообщает «Рифей».

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор, назначив виновному штраф 450 тыс. руб. Помимо этого, ему запрещено осуществлять деятельность по управлению веб-сайтами и интернет-каналами на протяжении двух с половиной лет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Управлением ФСБ России по Пермскому краю пресечена незаконная деятельность жителя Перми, который переводил деньги в Национальный банк Украины для оказания финансовой помощи иностранным военным. Виновного приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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