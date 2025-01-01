Жителя Перми осудили на 13 лет за донаты ВСУ Приговор вступил в силу Поделиться Твитнуть

Управлением ФСБ России по Пермскому краю была пресечена незаконная деятельность жителя Перми, который оказывал материальную поддержку Украине в деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что пермяк, не поддерживая специальную военную операцию, перевёл деньги со своего банковского счета в Национальный банк Украины для оказания финансовой помощи иностранным военным.

Следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил и расследовал уголовное дело в отношении задержанного по ст. 275 УК РФ.

Московский городской суд, рассмотрев апелляцию, признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на год.

Приговор вступил в силу.

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