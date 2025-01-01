Заказавшему убийство бывшей жены фермеру из Прикамья вынесли приговор Мужчина признан виновным Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми признал виновным 49-летнего фермера из Куединского района Прикамья, заказавшего знакомому убийство своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.

Как установило следствие, чтобы завладеть долей фермерского хозяйства, принадлежавшей его бывший супруге, в августе 2024 года мужчина обратился к своему знакомому с просьбой об оказании ему содействия в её убийстве за денежное вознаграждение. Знакомый рассказал об этом полиции, после чего принял участие в проведении оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступления.

Так, в ходе встречи с подсудимым в октябре мужчина предоставил недостоверные сведения о смерти его бывшей жены, в подтверждение показав фотографию. После чего заказчик был задержан оперативными сотрудниками краевого УФСБ.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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