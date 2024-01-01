Жителя Прикамья осудят за попытку организовать убийство бывшей супруги Куединец хотел завладеть её долей в фермерском хозяйстве Поделиться Твитнуть

Следователи СК предъявили обвинение 49-летнему жителю Куединского округа по статье УК РФ «Приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в августе этого года обвиняемый решил завладеть долей на принадлежащее его бывшей супруге фермерском хозяйстве. Для этого он обратился к своему знакомому и попросил убить свою жену за деньги. Однако приятель злоумышленника обратился в правоохранительные органы и помог провести оперативные мероприятия, чтобы предотвратить заказное убийство.

Днём 29 октября во время встречи с «заказчиком» в посёлке Куеда, действуя под прикрытием оперативников, оперативно-розыскного мероприятия, мужчина сообщил злоумышленнику, что убил его бывшую супругу. В подтверждение он показал ему фотографию, на которой якобы изображена убитая. После этого обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

В ходе допроса следователи предъявили задержанному доказательства его вины. Сейчас правоохранители намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Они настаивают на заключении под стражу.

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