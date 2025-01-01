Минимальная цена на элитный круиз из Москвы в Пермь составит 235 тысяч рублей Длительность путешествия – восемь дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Речное путешествие из Москвы в Пермь на премиальном теплоходе обойдётся туристам минимум в 235 тыс. руб. с человека. Как сообщает «Рифей», судоходная компания Volga Dream открыла бронирование летних круизов, и самым дорогим среди них оказался маршрут «Дягилевская Пермь».

Туристы отправятся в Пермь из Москвы на судне с 56 каютами, трёхразовым питанием, итальянскими винами, коктейльными вечерами, барбекю, фитнесом и живой музыкой. По пути они посетят Углич, Тутаев, Нижний Новгород, Казань, Елабугу и Чайковский. Продолжительность путешествия составит восемь дней, протяжённость маршрута — 2,2 тыс. км.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми началась подготовка к запуску речного маршрута Пермь—Краснокамск. В преддверии навигационного сезона минтранс выберет перевозчика, после чего будет установлена цена билета для пассажиров.

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