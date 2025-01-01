В Прикамье закрыли ледовую переправу через Сылву в районе Мостовой Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 25 марта с 12:00 на территории Кунгурского муниципального округа закрыта ледовая переправа через Сылву по маршруту п. Мостовая — с. Насадка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее, в связи с повышением температуры воздуха, в Косинском муниципальном округе до 15 тонн была снижена грузоподъёмность ледовой переправы через Косу, которая соединяет Косу с Усть-Косой. А с 18 марта из-за тёплой погоды до 10 тонн была снижена грузоподъёмность на переправах в районе п. Кебраты, в створе автодороги Лугдын—Кебраты, в районе п. Касимовка, в створе автодороги Верхняя Старица—Касимовка.

Уже закрылись ледовые переправы через Сылву (п. Ильича — с. Троица) и через Каму (Оханск — п. Юго-Камский).

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