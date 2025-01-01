В Косинском округе Прикамья снижена грузоподъемность ледовой переправы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Косинском муниципальном округе до 15 тонн снижена грузоподъемность ледовой переправы через р. Коса, которая соединяет село Коса с поселком Усть-Коса, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Прикамье в связи с повышением температуры воздуха ранее уже вводились ограничения по весу на двух других ледовых переправах.

Так, с 18 марта из-за тёплой погоды до 10 тонн была снижена грузоподъёмность на переправах, организованных в районе п. Кебраты, в створе автодороги Лугдын—Кебраты, в районе п. Касимовка, в створе автодороги Верхняя Старица—Касимовка.

На прошлой неделе также была прекращена деятельность двух переправ. В пятницу закрылся путь через Сылву, соединяющий п. Ильича и с. Троица, а в воскресенье прекратила функционирование переправа на Каме, соединяющая Оханск и п. Юго-Камский.

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