В одной территории Прикамья в 2024 году зафиксирован естественный прирост населения Число жителей муниципалитета увеличилось на 110 человек Поделиться Твитнуть

Пермский муниципальный округ стал единственной территорией Прикамья, где по итогам 2024 года зафиксирован естественный прирост населения на 110 человек.

В округе родилось 1481 человек, а умерло 1371. «Мы единственный муниципалитет Прикамья, в котором есть положительная динамика», — заявили в администрации Пермского МО.

Также за год в округе было зарегистрировано 817 браков и 695 разводов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что демографические показатели Пермского края в 2024 году, по сравнению с 2023-м, демонстрируют негативную тенденцию. Так, в Прикамье в прошлом году родились 21 580 человек, это на 1031 меньше, чем в 2023-м (22 611). Умерло 34 723 жителя, что на 1494 человека больше, чем в предыдущий период (33 229). Таким образом, естественная убыль населения Пермского края в 2024 году составила 13 143 человека. Для сравнения: естественная убыль жителей региона в 2023 году была меньше и составляла 10 618 человек.

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