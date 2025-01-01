Естественная убыль населения Прикамья за год превысила 13 тысяч человек Количество родившихся уменьшилось на тысячу Поделиться Твитнуть

По предварительной информации Пермьстата, демографические показатели Пермского края в 2024 году, по сравнению с 2023-м, демонстрируют негативную тенденцию. Наблюдается уменьшение количества новорождённых и увеличение смертности. Итогом стало естественное сокращение численности населения региона.

Так, в Прикамье в прошлом году родились 21 580 человек, это на 1031 меньше, чем в 2023-м (22 611). Умерло 34 723 жителя, что на 1494 человека больше, чем в предыдущий период (33 229). Таким образом, естественная убыль населения Пермского края в 2024 году составила 13 143 человека. Для сравнения: естественная убыль жителей региона в 2023 году была меньше и составляла 10 618 человек.

За прошлый год в Прикамье было зарегистрировано на 1589 браков меньше, чем в 2023-м (15 145 и 16 734 соответственно). На 605 уменьшилось и количество разводов (11 467).

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