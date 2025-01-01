Второй год подряд чистая прибыль аэропорта Перми превышает 1 млрд рублей Опубликована финансовая отчётность организации за 2024 год Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно опубликованной финансовой отчётности АО «Международный аэропорт Пермь» за 2024 год, его доход превысил 2,823 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 1,265 млрд руб. Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Для сравнения, в 2023 году эти значения составляли 2,649 и 1,263 млрд руб. соответственно.

В 2023 году компания впервые зафиксировала чистую прибыль более 1 млрд руб. По результатам прошедшего года, чистая прибыль аэропорта составила 1,054 млрд руб.

Операционное управление международным аэропортом Пермь осуществляет акционерное общество с тем же названием, 75% акций принадлежат холдингу «Новапорт». Оставшаяся доля находится под контролем организаций, связанных с региональными властями.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2024 году пассажиры из Перми чаще всего летали в Анталью. В топ популярных зарубежных направлений также попали Шарм-эш-Шейх и Наманган.

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