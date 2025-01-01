Елена Бардукова В 2024 году пассажиры из Перми чаще всего летали в Анталью В топ-5 популярных зарубежных направлений также попали Шарм-Эль-Шейх и Наманган Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В прошлом году из международного аэропорта «Пермь» для перелётов было доступно 31 прямое направление: 22 внутренних и девять зарубежных. По данным воздушной гавани, самым популярным международным направлением 2024 года стала Анталья: рейсами воспользовались 114,3 тыс. человек.

Второе по востребованности зарубежное направление — Шарм-Эль-Шейх (17,6 тыс. пассажиров), третье — Наманган (16,1 тыс.). На четвёртой и пятой строчках — Минск и Хургада (13,6 и 13,5 тыс. соответственно). Также в 2024 году пассажиры летали в Ереван, Баку, Пхукет и на Гоа.

В топ-5 популярных внутренних направлений за 2024 год вошли Москва (912,5 тыс. человек), Сочи (303,7 тыс.), Санкт-Петербург (277,6 тыс.), Новосибирск (49,1 тыс.) и Махачкала (34,8 тыс.).

Кроме того, как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта «Пермь», лидерами по пассажиропотоку в прошлом году стали авиакомпании «Аэрофлот» (667,8 тыс. человек), «Победа» (574,1 тыс.), «Россия» (117,5 тыс.), Azur Air (79 тыс.) и «Икар» (75,7 тыс.).

В целом аэропорт обслуживал воздушные суда 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что общий объём пассажиропотока в 2024 году превысил 1,95 млн человек.

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