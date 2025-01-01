Институт культуры в Перми выбрал подрядчика по ремонту второго корпуса Начальная цена снизилась на 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермский институт культуры выбрал подрядчика для проведения работ по капитальному ремонту здания учебного корпуса № 2 на ул. Советской, 102. Итоги опубликованы на сайте госзакупок.

На участие в конкурсе поступило три заявки, по результатам оценки комиссии, была выбрана пермская компания ООО «РСС Инжиниринг», подрядчик строительства общежития и нового корпуса Авиатехникума в Перми. Участник предложил выполнить работы за 159,24 млн руб., что ниже начальной цены на 10 тыс. руб.

По условиям контракта, исполнитель должен до 10 ноября 2026 года провести общестроительные работы в здании, отремонтировать системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также выполнить благоустройство территории.

Ранее также стало известно, что ремонт пожарной сигнализации в здании общежития института выполнит охранное агентство «КСС», снизившее начальную цену контракта в два раза — до 2,9 млн руб.

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