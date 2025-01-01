Алёна Бронникова В Перми ищут подрядчиков для ремонтных работ в двух корпусах института культуры На эти цели выделено 164 млн рублей Поделиться Твитнуть

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» разместило два электронных конкурса на проведение ремонтных работ в учебном корпусе № 2 по ул. Советской, 102 и общежитии № 2 по ул. Плеханова, 68. На эти цели выделено 164,2 млн руб.

Согласно данным госзакупок, 20 февраля определят подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития. Срок исполнения контракта — с 3 марта по 30 сентября 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,9 млн руб.

Победителя по второй закупке определят 6 марта. Как сообщает «Рифей», исполнитель должен до 10 ноября 2026 года провести общестроительные работы в здании, отремонтировать системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также провести благоустройство территории. Начальная цена контракта составила 159,2 млн руб.

В ноябре историко-культурную экспертизу также прошёл проект реставрации главного здания ПГИК на ул. Газеты «Звезда», 18 в Перми. Для сохранения памятника архитектуры в некоторых помещениях заменят деревянные перегородки и покрытия полов, обновят лестницу, штукатурку в помещениях, потолки и двери, отремонтируют внутренние инженерные сети.

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