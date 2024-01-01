Алёна Бронникова Проект реставрации здания института культуры в Перми прошёл экспертизу Планируется обновить деревянные перегородки, полы и двери Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектная документация на работы по сохранению исторического здания по ул. Газеты «Звезда», 18 в Перми, в котором находится институт культуры, получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Само здание является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения «Здание духовного училища». Разработку научно-проектной документации выполнило пермское ООО «Пермстроймет+».

По результатам обследования здания подрядчик оценил общее состояние внутренних и внешних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов как удовлетворительное. На основании исследований было решено привести отдельные строительные конструкции в нормативное состояние.

Главная задача проекта заключается в сохранении существующего облика объекта с учётом историко-архивных и библиографических исследований. Для сохранения памятника архитектуры запланированы замена деревянных перегородок в части помещений, покрытий полов, реставрация каменных ступеней и площадок лестницы главного входа, штукатурки в помещениях, потолков, арочных проёмов, дверных заполнений, ремонт внутренних инженерных сетей в здании и пр.

Двухэтажный каменный дом на углу улиц Ленина и Газеты «Звезда» был построен в середине 19 века. Был куплен в 1867 году для духовного училища. В 1885 году к зданию была возведена трёхэтажная пристройка с общежитием и домовой церковью по проекту архитектора Рудольфа Карвовского в традициях позднего классицизма. После Гражданской войны здание оказалось в аварийном состоянии, в 1920-е его восстановили и стали использовать под общежитие рабфака, а затем — под Землеустроительный техникум и ряд других учебных заведений. С конца 1938-го до начала 1970-х годов в нём размещались учреждения Городского совета народных депутатов и его Исполнительного комитета, а в 1975 году отдали Пермскому государственному институту искусства и культуры.

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