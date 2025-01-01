Пермский институт культуры выбрал подрядчика для ремонта пожарной сигнализации В ходе конкурса цена контракта снизилась почти в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный институт культуры подвёл итоги определения подрядчика на выполнение в здании общежития № 2 капремонта систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Контракт заключён с пермским охранным агентством «Корона — секьюрити сервис» (ОА "КСС").

Работы будут выполнены в здании по ул. Плеханова, 68. Срок исполнения — с 3 марта по 30 сентября 2025 года.

Согласно данным госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта в ходе электронного конкурса снизилась почти в два раза — с 4,9 до 2,9 млн руб. Всего на участие заявлялись пять организаций, ОА «КСС» предложило наименьшую цену за выполнение работ.

Конкурс был размещён в феврале. Тогда же ПГИК опубликовал закупку на ремонт инженерных сетей в учебном корпусе № 2 по ул. Советской, 102. В данный момент закупка переведена на этап «Работа комиссии».

По данным checko.ru, ООО «ОА «КСС» зарегистрировано в 2008 году. Компания ведёт деятельность охранных, в том числе частных, служб. Руководителем является Ольга Валькова, владелец охранного предприятия «Могол», учредителем — Артём Вальков. Уставный капитал компании составляет 250 тыс. руб. По итогам 2023 года выручка составляла 118 млн руб., прибыль — 1,7 млн руб. Основными заказчиками в рамках заключённых госконтрактов являются ПГАТУ, ПГМУ и Соликамский автодорожно-промышленный колледж.

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