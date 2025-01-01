В заброшенном детском саду в Прикамье нашли тело 15-летнего подростка Происшествием занимаются следователи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В здании бывшего детского сада в Прикамье обнаружили тело 15-летнего подростка. Как сообщает местное издание ProCHAD редакции газеты «Вперёд», инцидент произошёл в п. Сарс Октябрьского округа.

В соцсетях сообщают, что погибшим оказался воспитанник местной коррекционной школы. Его тело нашли утром 24 марта, по предварительной информации, следы насильственной смерти отсутствовали.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю рассказали, что в данный момент делом занимаются следователи Октябрьского межрайонного следственного отдела. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Октябрьском округе группа подростков надругалась над 16-летней девочкой и записала это на камеру. Молодых людей задержали и отправили в СИЗО. Возбуждены уголовные дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.