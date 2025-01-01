Прокуратура Прикамья рассказала об итогах проверки после избиения 16-летней девушки Выявлены нарушения в работе местной полиции и техникума Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам проверки по факту избиения 16-летней жительницы Верещагинского округа сверстницей прокуратура Прикамья выявила нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности техникума и местного отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«По выявленным нарушениям в адрес директора ГБПОУ "Верещагинский многопрофильный техникум" и начальника МО МВД России "Верещагинский" внесены представления», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Напомним, в начале марта в соцсетях распространилось видео, на котором 17-летняя девушка избила свою ровесницу. Позже стало известно, что обе являются учащимися местного техникума, нападавшая состоит на учёте в ПДН. Мать пострадавшей обратилась в полицию, потребовав привлечь к ответственности причастных к избиению её дочери и видеосъёмке лиц. Личности всех участников конфликта были установлены, прокуратура и следственный комитет организовали проверку.

Как стало известно 24 марта, правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по данному инциденту. Полиция не усмотрела в действиях нападавшей уголовного состава преступления «Побои», но выявила признаки административного правонарушения. Девушке может грозить административное наказание в виде штрафа, ареста или обязательных работ.

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