Управляющая пансионатом «Долголетие» под Пермью компания сменила учредителя Ранее руководство учреждения обвинили в смерти пациентов Поделиться Твитнуть

Управляющая пансионатом для пожилых под Пермью компания ООО «Долголетие», зарегистрированная в Новосибирске, сменила учредителя. По данным ЕГРЮЛ, 20 марта половина капитала, принадлежавшая Сергею Сиреневу, перешла самому ООО. Остальная часть по-прежнему принадлежит Анне Рыбаловой.

Напомним, в конце октября родственники пенсионеров из пансионата «Долголетие» в Протасах обвинили персонал в ненадлежащем исполнении обязанностей и халатности, из-за чего в учреждении скончались их близкие. Деятельность пансионата была приостановлена решением суда по требованию прокуратуры. В ноябре управляющая компания сменила руководителя.

ООО «Долголетие» было зарегистрировано в 2020 году в Новосибирске как ООО «Ремели». Основной вид деятельности — уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. В 2021 году владельцы организации сменились, ими стали Артём Романенко, Анна Рыбалова и Сергей Сиренев. После выхода Романенко из состава учредителей юрлицо сменило название.

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