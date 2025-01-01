Прикамье оказалось лидером по сокращению выдачи новых кредитных карт За год показатель снизился на 59% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале было выдано 1,06 млн новых кредитных карт, что на 52,3% меньше аналогичного периода прошлого года и на 2,1% меньше, чем в январе. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это наименьшее значение показателя за последний год.

Среди 20 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьёзная динамика сокращения в феврале 2025 года была зафиксирована в Прикамье. По сравнению с февралём 2024 года снижение составило 59,4%. Также в числе лидеров по снижению выдачи кредиток оказались Иркутская (-58%) и Кемеровская (-57,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатели снизились на 52 и 49,7% соответственно.

В Пермском крае за месяц было выдано 18,7 тыс. кредитных карт (годом ранее — 46,1 тыс.). Наибольшее количество кредиток банки выдали в Москве (86,1 тыс.), Московской области (67,5 тыс.) и Краснодарском крае (50,1 тыс.).

«Выдача новых кредитных карт сокращается девятый месяц подряд. Сложившаяся тенденция объясняется жёсткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заёмщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, аналитики сообщают о заметной динамике объёма лимитов по кредитным картам. За месяц он вырос на 0,6%, до 106,3 млрд руб., однако за год сократился на 52,4% (в феврале 2024 года показатель сложился в 223,5 млрд руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье растёт полная стоимость кредитов по кредитным картам. В феврале показатель составлял 46,4%, а в январе — 44,5%. Среди 20 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования по динамике Пермский край занимает седьмое место.

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