В Прикамье растёт ПСК по кредитным картам В феврале 2025 года этот показатель в регионе составлял 46,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье растёт полная стоимость кредитов (ПСК) по кредитным картам. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в феврале 2025 года этот показатель в регионе составлял 46,4%, а в январе того же года — 44,5%. Среди 20 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования по динамике ПСК регион занимает седьмое место.

По информации аналитиков, ПСК по кредитным картам в феврале 2025 года достигла 46,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2 процентных пункта (п.п.) (в январе 2025 года — 44,6%). Это наивысшее значение данного показателя за последний год.

Стоимость кредитов по кредитным картам значительно увеличилась за последние три месяца, сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это в значительной степени связано с действиями Банка России, направленными на приведение полной стоимости кредита (ПСК) к реальным рыночным значениям. В частности, речь идёт о том, что кредиторам разрешено временно не ограничивать ПСК в первом квартале 2025 года, чтобы дать банкам возможность скорректировать этот показатель.

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