Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины на пожаре в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В связи с пожаром в частном доме сотрудники Осинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю начали доследственную проверку по факту смерти мужчины, сообщили в пресс-службе следкома.

Согласно предварительной информации, 23 марта 2025 года днём произошло возгорание в частном доме, находящемся в д. Батырбай Бардымского округа Пермского края. После ликвидации пожара в доме было обнаружено тело мужчины 1960 г.р.

Первоначальная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём в процессе курения.

На данный момент следователь провёл осмотр места происшествия и назначил ряд судебных экспертиз, необходимых для выяснения причин возникновения пожара и установления причины смерти погибшего. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.

Ранее о пожаре сообщили в ГУ МЧС по региону.

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