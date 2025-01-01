В Прикамье на пожаре погиб человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Экстренные службы ГУ МЧС России по Пермскому краю реагировали на сигнал о возгорании в Бардымском округе. По информации официальных источников, вызов о пожаре на ул. Набережной в населённом пункте Батырбай был зарегистрирован 23 марта в 13:41.

Для ликвидации возгорания к месту вызова были направлены десять сотрудников МЧС и четыре единицы специализированной техники.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что огнём охвачены частный дом и баня.

В ходе тушения было обнаружено тело погибшего. Общая площадь, затронутая огнём, достигла 63 кв. м.

Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.