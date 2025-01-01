В Пермском крае простятся с тремя погибшими участниками СВО Один из них из Барды, а двое из Александровска Поделиться Твитнуть

В Бардымском округе Прикамья простились с рядовым Рифом Рангуловым, погибшим 7 марта во время боевых действий в зоне российской спецоперации на Украине. Военнослужащего похоронили 21 марта в с. Краснояр-I, сообщает ТК ВЕТТА.

Владимир Шалимов

На следующей неделе, 25 и 26 марта, простятся ещё с двумя участниками СВО, уроженцами Александровского округа, Дмитрием Власовым и Константином Захаровым соответственно. Церемония прощания с военнослужащими состоится в городском дворце культуры Александровска.

Фото: администрация Александровского округа

Про Дмитрия Власова известно, что он родился 19 июня 1983 года. Когда началась СВО, он заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО, а 1 февраля этого года погиб.

Константин Захаров родился 5 марта 1978 года и погиб 6 января этого года в возрасте 47 лет. Обстоятельства смерти военнослужащего местные власти не уточняли.

Фото: администрация Александровского округа

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