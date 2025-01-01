На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Константин Захаров С ним простятся на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины был убит 47-летний военнослужащий из Прикамья Константин Захаров. Об этом сообщили в администрации Александровского округа на официальной странице ВКонтакте.

Константин Захаров родился 5 марта 1978 года, а погиб 6 января этого года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Похороны участника СВО состоятся 26 марта. Церемония прощания пройдёт в городском Дворце культуры с 10:00 до 12:00.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 25 марта также простятся с участником СВО Дмитрием Власовым, который погиб 1 февраля этого года. Ему был 41 год.

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