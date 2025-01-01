В Пермском крае простятся с бойцом СВО Дмитрием Власовым Он погиб в начале февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время спецоперации на Украине погиб Дмитрий Власов. Об этом сообщается на официальной странице Александровского округа в соцсетях.

Уточняется, что он был убит 1 февраля этого года.

Дмитрий Власов родился 19 июня 1983 года. Когда началась СВО, мужчина принял решение отправиться в зону боевых действий и заключил контракт с Минобороны РФ.

Военнослужащего похоронят 25 марта. Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры с 10:00 до 12:00.

Администрация Александровского муниципального округа выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

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