На пожаре в прикамской Юрле спасли двух детей Их вывел хозяин дома до прибытия МЧС Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В прикамской Юрле на улице Свердлова утром 22 марта произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своих социальных сетях.

По информации ведомства, сигнал о возгорании в МЧС поступил в 9:11 по местному времени. Когда подразделения прибыли к месту происшествия, происходило горение жилого дома и бани. До того, как прибыли пожарные, хозяин дома вывел из помещения двух детей.

Известно, что площадь пожара достигала 100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли четыре единицы техники и девять человек личного состава. Локализовать пожар удалось к 09:38, а полностью потушить — к 09:43.

Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, добавили в региональном МЧС.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в Перми в доме рядом с цирком загорелся вейп-шоп. С верхних этажей здания самостоятельно эвакуировались 23 человека, в числе которых шесть детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.