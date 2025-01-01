В доме у Пермского цирка загорелся вейп-шоп Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожарно-спасательные подразделения вечером 21 марта реагировали на сообщение о пожаре в Перми на ул. Уральской. В доме напротив цирка загорелось подвальное помещение пятиэтажного жилого дома.

Как рассказали спасатели, с верхних этажей самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них 6 детей. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Пострадавших нет.

Причину пожара в ГУ МЧС по региону не уточнили. Известно, возгорание произошло в вейп-шопе (торговая точка размещалась в подвальном помещении дома).

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