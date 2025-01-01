В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Виталием Аристовым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Суксунского округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Суксунского округа Прикамья Виталий Аристов, сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Снова печальная весть для нашего округа. В зоне специальной военной операции погиб Аристов Виталий Сергеевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память», — сказано в некрологе, опубликованном на странице властей ВКонтакте.

Прощание с Виталием Аристовым состоится 24 марта в Тисовском Доме культуры (с. Тис, ул. Советская, 2). Начало в 11 часов.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 47-летний военнослужащий из Прикамья Константин Захаров. Его похороны состоятся в Александровском округе 26 марта.

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