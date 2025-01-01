Утверждена концепция памятника династии Строгановых в Перми Победил пермский проект Поделиться Твитнуть

фото взято с личной страницы ВКонтакте Виктора Воженникова

Конкурсной комиссией Пермского землячества окончательно утверждена концепция памятника династии Строгановых в парке перед гостиницей «Урал» в Перми.

Победил проект скульптора Алексея Залазаева и архитектора Виктора Воженникова.

«Предстоит большая скрупулезная работа. Надеемся в следующем году реализовать этот проект», — сообщил на странице ВКонтакте Виктор Воженников.

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин подтвердил эту информацию. Он сообщил, что концепцию памятника «Пермское землячество» предложит для рассмотрения городским и краевым властям.

Напомним, закрытый конкурс эскизов памятника Строгановым по заданию Пермского землячества проводил Российский фонд скульпторов «Единение». Были выбраны четыре эскиза, созданные скульпторами из Краснодара, Ижевска, Ростова-на-Дону и Перми. Победителя определяла комиссия из 11 человек, во главе которой — председатель правления РОО «Пермское землячество» Андрей Кузяев, инициатор и меценат возведения памятника.

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