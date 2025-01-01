Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скульпторы создали четыре эскиза памятника Строгановым для установки в Перми Планируется многофигурная композиция из бронзы и камня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершился закрытый конкурс эскизов памятника Строгановым, возведение которого планируется в Перми, перед гостиницей «Урал». Об этом сообщила на пресс-конференции по поводу старта заявочной кампании Строгановской премии заместитель председателя Пермского землячества Светлана Левченко.

Конкурс по заданию Пермского землячества проводил Российский фонд скульпторов «Единение». Были выбраны четыре эскиза, созданные скульпторами из Краснодара, Ижевска, Ростова-на-Дону и Перми. Определять единственного победителя будет комиссия из 11 человек, во главе которой – председатель правления РОО «Пермское землячество» Андрей Кузяев, инициатор и меценат возведения памятника.

Как пояснил заместитель председателя правления землячества, депутат Государственной думы Игорь Шубин, предполагается, что памятник будет представлять собой многофигурную композицию из бронзы и камня, в которой будут представлены шесть главных членов династии Строгановых, а также основные события, связанные с этой династией, в том числе поход Ермака в Сибирь.

По словам Игоря Шубина, «это будет что-то невероятное». Представитель землячества считает, что памятник будет напоминать нынешним предпринимателям о славных традициях отечественного бизнеса.

После того как эскиз будет выбран, он пройдёт процедуру утверждения на Совете по топонимике, затем начнутся проектные работы, которые должны занять около полугода. Ещё полгода должно занять возведение памятника, начать которое планируется нынешним летом.





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