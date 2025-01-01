Андрей Кузяев профинансирует установку памятника Строгановым в Перми Начался закрытый конкурс по разработке эскизов скульптурной композиции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми будет установлен памятник Строгановым. Скульптурная композиция, посвященная династии, создаётся на средства Андрея Кузяева, который возглавляет «Пермское землячество» и выступил инициатором этой идеи. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам Светланы Левченко, первого заместителя председателя организации, мэрия оформила официальное разрешение на реализацию проекта ещё в октябре минувшего года. Ранее сообщалось, что новый памятник появится напротив гостиницы «Урал».

Левченко также добавила, что уже начался закрытый конкурс по разработке эскизов памятника.

В ближайшее время будут известны его результаты, и работы по созданию памятника стартуют.

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