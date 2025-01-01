В Перми ограничили движение транспорта по улице Кронштадтской Поделиться Твитнуть

С 22:00 21 марта до полуночи 1 апреля 2025 года движение автотранспорта будет ограничено на ул. Кронштадтской (на участке от дома № 90а по ш. Космонавтов до ул. Плеханова). Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

По информации ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», данное ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения во время строительных и монтажных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций.

Администрация просит водителей проявить понимание в связи с возникшими неудобствами и заранее продумать альтернативные маршруты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 22 часов 21 марта и до 1 мая 2025 года перекрёсток улиц Малкова, Рабочей и Строителей в Перми будет недоступен для проезда транспорта. Прямой проезд с ул. Малкова к спортивному комплексу «Спартак» теперь невозможен.

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