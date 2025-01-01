В Перми временно закрыли для машин участок улицы Малкова Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 22.00 пятницы, 21 марта, и до 1 мая 2025 года перекрёсток улиц Малкова, Рабочей и Строителей в Перми будет недоступен для проезда транспорта. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Прямой проезд с ул. Малкова к спортивному комплексу «Спартак» станет невозможен. Подъезд к дворам жилых зданий будет осуществляться через объездной путь по ул. Рабочей.

В министерстве сообщили, что ограничение движения связано с переносом подземных инженерных сетей. В связи с этим уже введено ограничение на новом участке ул. Строителей, от ул. Локомотивной до ул. Малкова. Данное ограничение продлено до 1 сентября.

Земляные работы для прокладки коммуникаций проводятся в рамках продления ул. Строителей до ш. Космонавтов.

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